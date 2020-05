Niger : décès du ministre de l’Emploi, du Travail et de la protection sociale

Le Ministre de l’Emploi, du travail et de la Protection sociale du Niger, président du parti PSD-Bassira (Majorité), Mohamed Ben Omar, 56 ans, est décédé ce dimanche 3 mai dans l’après midi à l’hôpital général de référence de Niamey à la suite d’une maladie, peut-on lire sur le site Agence Nigérienne de Presse visité par Pressafrik.



Membre de proue de l’Union des scolaires nigériens (USN), principal moule des syndicalistes et des hommes politiques, Ben fut un dirigeant régional du puissant syndicat des enseignants du Niger (SNEN, une des locomotives des revendications démocratiques en en 1990 et figure du mouvement contre le régime de restauration du général Baré. Par la suite, il intégra le cabinet du président Baré et son parti, RDP Jama’a. A la chute du régime du général Baré, son parti rejoignit la nouvelle majorité formée autour du MNSD.



Membre du gouvernement du Président Tandja, Ben fut un des farouches partisans de la prolongation anticonstitutionnelle du mandat du chef de l’Etat de la 5ème république. Il fut député et vice président sous l’éphémère 6ème République avant d’être réélu sous la bannière de son parti RDP qui rejoint la majorité autour du PNDS.