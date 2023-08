Niger: fin de l'opération française d'évacuation, 1.079 personnes françaises et étrangères rapatriées (ministre français des Armées)

«L’évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s’achever» et «1079 Français et Européens sont désormais en sécurité», a affirmé ce 3 août 2023 le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, sur le réseau social X (anciennement Twitter). Le 1er août, les autorités françaises avaient lancé une opération d’évacuation volontaire de leurs ressortissants ouverte à ceux d’autres pays.



Opération faisant suite au coup d’État survenu au Niger le 26 juillet et à des «violences» lors d’une manifestation devant l’ambassade du pays à Niamey le 30 juillet.