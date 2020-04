Nomination: Envoyé spécial de l'UA, Tidjiane Thiam préside la Force opérationnelle de l'Afrique contre le Coronavirus

Tidjane Thiam va présider la Force opérationnelle de l'Afrique contre le Coronavirushttps://t.co/WzJ714ssBn pic.twitter.com/hVsOiT0DhR

Tidjane Thiam, l'ex-patron du crédit Suisse a été nommé à la tête de la Force opérationnelle de l'Afrique contre le Coronavirus, par l’Union Africaine afin de trouver une solution coordonnée et continentale à la crise sanitaire du Coronavirus. Celle-ci s’engage à mobiliser les fonds pour éradiquer la pandémie et pour relever les économies africaines.L’Africa COVID Task Force comprend également Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre des finances du Nigéria et ex-DG de la Banque mondiale, l'ancien ministre sud africain des finances Trevor Manuel, aujourd’hui président de Old Mutual, ainsi que Donald Kaberuka, l’ex-président de la BAD.Ils seront les interlocuteurs des institutions financières internationales dans le cadre de la riposte sanitaire et économique au Covid 19. « Ces institutions doivent soutenir les économies africaines qui sont confrontées à de sérieux défis économiques avec un plan de relance complet pour l'Afrique, y compris des paiements différés de dette et d'intérêts », a déclaré Cyril Ramaphosa, président de l'UA et de l’Afrique du Sud, rapporte l'agence d'information économique africaine.