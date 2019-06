Officiel ! La CAF fera rejouer la finale de la Ligue des champions

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé ce mercredi de faire rejouer la finale de la Ligue des champions entre l’Espérance de Tunis et le WAC de Casablanca. Le match retour avait été interrompu vendredi 31 mai à cause d’une défaillance du vidéo-arbitrage. Les Marocains avaient quitté le terrain et refusé de reprendre la partie.



L’Espérance sportive de Tunis, devra patienter pour espérer conserver le titre obtenu en novembre dernier face aux Égypteins d’Al-Ahly (1-3, 3-0), le troisième de son histoire.