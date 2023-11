Organisation pour la coopération islamique: le discours incendiaire du Président Erdogan sur la situation à Gaza et l’hypocrisie de l’Occident

« Les mots ne suffisent pas à décrire ce qui se passe à Gaza. Les hôpitaux, les écoles et les ambulances ont été brutalement pris pour cibles. Israël se venge du 7 octobre en tuant des enfants, des femmes et des innocents. Le nombre de martyrs a atteint plus de 12 000 en Cisjordanie et à Gaza, et une grande partie d'entre eux sont des enfants.



Lors de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, un petit nombre de personnes ont été tuées et les dirigeants du monde ont défilé à Paris dans une grande marche, mais là des milliers de personnes ont été tuées à Gaza et personne n'a rien fait, ceci est de la lâcheté totale.



Nous organiserons une réunion sur Gaza avec les épouses des dirigeants du monde à Istanbul à la mi-novembre sous la direction de mon épouse, Emine Erdoğan.



Aujourd'hui, le monde islamique a montré une position plus unie pour tenter de stopper les hostilités et fournir une aide humanitaire à Gaza. Nous avons envoyé 10 avions chargés d'aide humanitaire à Gaza vers l'aéroport d'Al Arish en Égypte.



Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et le terminal de Rafah doit rester ouvert. Nous devons faire des efforts pour mettre fin aux crimes israéliens contre l'humanité.



Les armes nucléaires détenues par Israël doivent être révélées aux yeux du monde. Israël doit être puni pour crimes contre l’humanité, et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale doivent faire leur travail et enquêter sur ce massacre.



Il est dommage que les pays occidentaux, qui parlent toujours des droits de l'Homme et des libertés, restent silencieux face aux massacres en cours en Palestine. »