Ousmane Sonko révèle les résultats de l’autopsie du corps de Idrissa Goudiaby: la mort par balle établie par la contre-expertise

Tué le 17 juin dernier lors des manifestations initiées par la coalition Yewwi Askan Wi à Ziguinchor, le chauffeur de taxi Idrissa Goudiaby revient au centre de l’actualité.



Et c’est le leader de l’opposition Ousmane Sonko qui informe ce mercredi, via sa page Facebook, que l’autopsie effectuée par la famille de la victime a conclu à une mort par balle. « Je tiens à informer l’opinion que la contre expertise, conduite par trois médecins indépendants, a conclu à la mort de notre frère Idrissa Goudiaby par balle. C’est un assassinat, un vil crime d’état, qui vient s’ajouter à la longue liste des victimes politiques de Macky Sall, toutes de PASTEF », a-t-il écrit.



Avant d’accuser le procureur de Ziguinchor d’avoir « fomenté une autopsie de complaisance et d’avoir « menti aux Sénégalais ».



Ousmane Sonko assure que « Les auteurs de ce crime ainsi que les commanditaires, militaires ou civils, seront recherchés, poursuivis et sanctionnés ».



Il demande également au procureur de rendre le corps de Abdallah Diatta, « kidnappé depuis un mois à la morgue de Bignona sous surveillance de la gendarmerie; nous lui demandons également de rendre public son rapport d’autopsie qui, de source sûre, a déjà conclu à un second assassinat par arme à feu ».