Ouverture de la 2e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique dans le centre de la Chine

La deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique a ouvert ses portes dimanche à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan.



L'événement de quatre jours, tenu en ligne et hors ligne sur le thème "Nouveau Départ, nouvelles opportunités et nouvelles réalisations", a attiré près de 900 entreprises d'une quarantaine de pays africains et de la Chine, selon les organisateurs.



L'exposition présente les fruits de la coopération économique sino-africaine, des marchandises de marques africaines et des spécialités africaines telles que du café et des noix, avec des forums sur la coopération dans des domaines tels que les produits alimentaires et agricoles, l'industrie de la santé, le financement, les infrastructures et le secteur privé.



L'événement se déroule sur une superficie totale d'exposition de 94.000 mètres carrés cette année. L'Algérie, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont les pays invités d'honneur.



Lancée pour la première fois en 2019, l'expo est une plate-forme majeure pour le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains.