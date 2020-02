PL: auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Ismaïla Sarr fait couler Liverpool battu 3-0

Invaincus cette saison en championnat, les Reds voulaient conserver leur invincibilité. Mais dans cette rencontre, les Hornets ont créé la sensation en s'imposant largement 3-0. L'ancien Rennais Sarr a signé un doublé avant de délivrer une passe décisive.



Lancé par Kabasele, l’ancien Rennais Sarr n’accrochait pas le cadre (43e). Et l’arbitre sifflait la fin du premier acte après une grosse occasion pour Deeney qui avait profité d’une petite erreur d’Alisson pour créer le danger (45e+5). Mais en début de seconde période, les Reds souffraient encore un peu, avec une nouvelle opportunité pour Sarr qui butait finalement sur Alisson (46e). Une action qui réveillait un peu les Reds, plus entreprenants ensuite. La preuve justement avec un tir puissant de Robertson que captait Foster (53e). Mais chaque action était dangereuse et les Hornets ouvraient le score juste derrière. Trouvé dans la surface, le Français Doucouré centrait devant le but où Sarr surgissait pour pousser le ballon au fond des filets (54e, 1-0). Un véritable coup sur la tête des Reds, passifs sur le coup. Et malheureusement pour les joueurs de Jürgen Klopp, les choses ne s’arrangeaient pas. Sur une touche côté droit, Deeney lançait Sarr dans le dos de la défense.



L’ailier sénégalais se présentait face à Alisson et marquait un doublé grâce à un joli ballon piqué (54e, 2-0). Suffisant pour enflammer les supporters de Vicarage Road, qui connaissaient tout de même un frisson sur une frappe de Lallana qui terminait sur le poteau (66e). Dans le camp adverse, les Reds tentaient alors de relancer la rencontre, mais le troisième but de la partie était inscrit par les locaux... Côté droit, Alexander-Arnold manquait sa passe vers Alisson et Sarr interceptait. Le double buteur du soir temporisait et servait parfaitement Deeney qui marquait du pied droit (73e, 3-0). Watford créait donc la sensation en ce samedi 29 février, et Sarr manquait de peu le triplé sur une frappe enroulée (82e). Les Reds, eux, n’arrivaient pas à sauver l’honneur. Watford faisait donc chuter Liverpool (3-0) et sortait par la même occasion de la zone rouge (17e) ! Un match qui restera dans les annales de cette saison 2019-2020.



avec footmercato