Parrainage-Mimi Touré : "81 candidats à la Présidentielle étaient représentés au ministère de l’intérieur, c'est énorme"

Mimi Touré révèle le nombre de représentants de candidats à la Présidentielle de 2019 qui sont venus répondre ce lundi matin, à la convocation du ministère de l’Intérieur pour la remise des documents liés au parrainage (en format papier et numérique). Venue représenter Benno Bokk Yakar (BBY), elle informe que «81 candidats à la Présidentielle étaient représentés, c’est énorme».



Pour l’ancien Première ministre et coordinatrice du parrainage pour le compte de la coalition BBY, ce nombre est pléthorique. Mais, se réjouit-elle, «il y a la loi sur le parrainage».



Elle est d'avis que: «Si cette loi n’existait pas, on allait voter pendant une semaine et le Sénégal resterait une semaine sans président de la République. Chose qui est impensable».



Avant de rappeler que lors des élections législatives dernières il n’y avait que 47 listes c’est-à-dire la moitié de ce qu’on a vu avec la Présidentielle de 2019.