Passer la Korité en prison pour ça…Non Pape Ndiaye ne mérite pas ça….

Présumé innocent malgré les charges retenues contre lui, il ne « bénéficie » ni d’un bracelet ou d’un placement sous contrôle et pourrait passer la Korité en prison, loin de sa famille…Non Pape Ndiaye ne mérite pas ça



« Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres (mais responsables bien sûrs) », dit-on dans les pays jouissant de toutes leurs libertés. Au Sénégal, la libre expression est accordée aux uns, pas aux autres, en attestent les propos de celui qui appelait « à tuer Barth Dias (aujourd’hui Maire de la capitale) sans conséquences pour la stabilité du pays. Sans oublier un député « Dém wouti Mbourok Sow » qui appelait à sortir les sabres contre les « anti 3ième Mandat » …Passer la Korité en Non Pape Ndiaye ne mérite pas ça !



Il n’a commis aucun meurtre, ni agressé, il ne représente aucune menace, alors que des milliers de Sénégalais n’osent plus sortir la nuit. Mais aujourd’hui la libre expression est un délit dans un pays où l’on fouine les réseaux, pas pour arrêter ceux qui insultent nos guides religieux, mais ceux qui déterrent les cafards, ou essaient de soulever un « certain coude sur des dossiers » pour que jaillisse la lumière. ….Passer la Korité en prison Non Pape Ndiaye ne mérite pas ça !



Pourquoi nous devons lui être solidaire…

Parce que demain, ça peut être le tour de n’importe quel journaliste, car comme le disait Khalifa Sall sur l’arrestation de Assane Diouf, « cela révèle la psychose d’un régime finissant ».

Oui, leurs aboyeurs sortent des propos outrageants qui font des fois la Une de certains journaux sans être recadrées, mais pire, on les imagine applaudis en coulisse….. Passer la Korité Non Pape Ndiaye ne mérite pas ça !



En cette dernière décade du mois béni du Radaman, revenons sur les enseignements de l’islam qui nous expliquent pourquoi chacun a besoin du soutien de l’autre



D’abord, nous enseigne-t-on « Venir en aide à son prochain dans le but de satisfaire Allah est une adoration et c'est une source de bonheur pour celui qui reçoit de l'aide mais également pour celui qui donne de sa personne ».



Et d'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le prophète Mohamed (Paix et salut sur Lui) a dit : "Celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis de l'au-delà" (Rapporté par Muslim dans son Sahih n°2699)



Doit-on soutenir son prochain quand, il est dans l’erreur ? « Absolument ! Nous enseigne, le Prophète (Paix et salut sur Lui). Tendez-lui la main et aidez-le à sortir du trou, avant de le remettre sur le droit chemin… »



DIEU dans sa miséricorde, par la voix du prophète Insa ou Jésus (Paix et salut sur Lui) (fils de la plus noble des mères Mariama ou la Vierge Marie) avait livré une autre leçon de la Clémence, destinée aux Lambdas mais aussi à leurs dirigeants.



Au moment où un autre croyant aller être lapidé, il s’est interposé. Les « justiciers » lui ont rappelé ce que disaient les recommandations divines. Avant de s’écarter, il a donné son aval en leur disant « D’accord, mais à condition que celui qui n’a jamais commis une faute ou offensé son CREATEUR lui jette sa pierre »



Après méditation, aucune pierre n’a été jetée, car elles sont toutes retombées aux pieds de leurs « justiciers »



Passer la Korité en Prison ! Non ! Pape Ndiaye ne mérite pas ça !



Fara Michel Dièye Journaliste

Sénégalais Lambda (Mais lamb dadj !)