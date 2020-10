Patrice Bouveret: «Les déchets nucléaires français en Algérie sont encore sur place»

Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Plus d’un demi-siècle après, les déchets se trouvent toujours là, et la question des conséquences de ces essais est restée en suspens. C’est ce qu’indiquent, dans une tribune, des représentants de l’Observatoire des armements et d’ICAN France (la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires). Ils appellent la France à régler cette question cruciale pour la santé des populations, pour l’environnement et pour les relations entre l’Algérie et la France. Patrice Bouveret est le directeur de l’Observatoire des armements et co-auteur de cette tribune, parue dans le journal Le Monde.