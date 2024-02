Patrice Talon : « ce qu’on observe au Sénégal est regrettable… »

Le Chef de l’Etat béninois n’est pas indifférent à la crise politique qui secoue le Sénégal. Il a donné son avis sur cette situation qui complique la fin de mandat de son homologue Macky Sall. « Ce qu’on observe au Sénégal est regrettable…. », a déclaré Patrice Talon lors d’une conférence de presse .



Les condamnations et indignations fusent de partout suite à cette décision de reporter l’élection présidentielle. En plus de la société civile sénégalaise et de différentes forces vives du pays, la communauté internationale fustige, elle aussi, le décalage de l’élection jusqu’au 15 décembre 2024.