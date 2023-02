Pékin affirme que des ballons américains ont violé son espace «plus de 10 fois» depuis début 2022

La Chine a assuré ce lundi que des ballons américains avaient violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington après le survol aux États-Unis d'un engin chinois. «Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé (le territoire de) la Chine à plus de dix reprises sans aucune autorisation», a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin.