Plus de 1000 infectés par le Covid-19 en Guinée

Le point de presse quotidien des autorités sanitaires a révélé dimanche que la barre des 1000 personnes contaminées a été franchie en Guinée.



Le ministère de la santé habilité a publier les chiffres, a indiqué dimanche via l'ANSS (l'Agence nationale de sécurité sanitaire) qu'un total de 1 098 personnes ont été testées positives.



Le bilan qui fait état de 98 nouveaux cas positifs, note que 7 personnes ont trouvé la mort des suites du coronavirus.



Parmi les 7 décédés figurent des hautes personnalités dont le président de la Ccommission électorale, Me Amadou Salif Kébé et le Secrétaire Général du Gouvernement, Sékou Kourouma.



Pays majoritairement musulman, la Guinée dirigée depuis 2011 par le président Alpha Condé vient juste de sortir d'une épidémie de la fièvre Ebola qui a endeuillé des milliers de familles en faisant officiellement quelques 2500 décès .



Ce pays comme la quasi totalité des Etats africains a pris d'importantes mesures pour juguler la pandémie du coronavirus.



Mosquées et Eglises, frontières ainsi que les écoles ont été fermées . Un couvre-feu nocturne décrété ainsi que des restrictions des regroupements.



En outre le port du masque a été rendu obligatoire.