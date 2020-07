Police portugaise: le fils de Cr7 sous le coup d'une enquête

C'est une drôle d'histoire que rapporte le quotidien AS, et qui illustre à quel point les réseaux sociaux peuvent parfois être dangereux s'ils sont mal utilisés. Ce week-end, Elma Aveiro, sœur de Cristiano Ronaldo, publiait une vidéo dans laquelle on voyait Cristiano Junior au volant d'un jetski. Ce qui est, en raison de son âge (10 ans), interdit, du moins au Portugal.



Sur la vidéo en question, la sœur de la star portugaise encourageait même le jeune à accélérer et à aller plus vite. Les autorités portugaises ont donc décidé de lancer une enquête autour de cette vidéo, et même si une éventuelle sanction ne sera a priori pas trop importante pour la famille (une amende), elle pourra servir de piqûre de rappel à de nombreuses personnes !