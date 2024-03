Pr. Oumar Ndongo analyse et énonce les problèmes qui risquent de rattraper Diomaye Faye

La démarche politique des partisans et responsables de Pastef a fait l'objet d’analyse lors de la table ronde de AfricaJom Center sur « Les avenirs du Sénégal: voir loin, voir large » tenue ce samedi à Dakar. À quelques jours de l'élection présidentielle, la "coalition Diomaye président", portée parti Pastef de Ousmane Sonko, se présente comme l'un des principaux favoris de ces échéances électorales.



Un phénomène que ne réfute pas Pr Ndongo vu la ferveur actuelle. Mais ce dernier pose des interrogations sur le futur du pays. "On ne peut pas dire qu’il n’y aura pas de patrimonialisation du pouvoir", a-t-il sondé. En effet, le candidat Bassirou Diomaye Faye est porté à la tête de la coalition par le leader incontesté de Pastef, Ousmane Sonko, écarté de la présidentielle.

"Sonko moy Diomaye Diomaye moy Sonko, est-ce qu’on ne risque pas de vivre le même sort qu’à la mort de Béthio ou de Adama Barrow et Ousseynou Darboe? "s'est interrogé Pr Ndongo.



Après une série de violences notées au Sénégal entre 2021 et 2024, les jeunes devraient être au cœur des politiques pour le prochain régime, selon M. Ndongo. Mais, en revanche, il redoute qu'il ne soit pas ainsi. "Ces jeunes qui ont lutté pendant des années et qui pourraient être marginalisés par des cadres supérieurs, est-ce qu’il n’y aura pas de sentiment de confiscation du pouvoir", a-t-il demandé sans ambiguïté.