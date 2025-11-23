Premier League : Arsenal écrase Tottenham dans le derby de Londres et creuse l’écart en tête

Arsenal a pris le large dans le North London Derby en s’imposant face à Tottenham à l’Emirates Stadium (4-1), grâce notamment à un triplé d’Eberechi Eze lors de son premier derby sous les couleurs des Gunners. Malgré un but exceptionnel de Richarlison pour relancer brièvement les Spurs, les hommes de Mikel Arteta ont dominé les débats.
Avec cette large victoire, Arsenal (29 pts) fait un énorme pas au classement de Premier League, prenant 6 points d’avance sur son dauphin Chelsea, tandis que Tottenham, désormais 9e, ne viendra pas en confiance au Parc des Princes mercredi prochain, en C1.
