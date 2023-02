Premier League : Brentford tient tête à Arsenal, Tottenham sombre à Leicester

Dans le multiplex de la 23e journée de Premier League, ce samedi, Arsenal a été tenu en échec par Brentford (1-1) à l’Emirates. Manchester City pourrait revenir à trois points des Gunners. Dans le même temps, Leicester s’est largement imposé contre Tottenham (4-1). Brighton a buté sur Crystal Palace (1-1), quand Fulham a mis fin à la belle série de Nottingham Forest (1-0).



Le leader perd encore des plumes. Défait à Everton (0-1) le week-end dernier, Arsenal a encore laissé filer des points ce samedi, contre Brentford (1-1), pour le compte de la 23e journée de la Premier League. Ce qui confirme le petit coup de moins bien des Gunners, qui n’ont gagné aucun de leurs 3 derniers matchs toutes compétitions confondues. Que ce fut compliqué pour les hommes de Mikel Arteta, qui alignait encore son XI type à l’Emirates Stadium. Outre de timides tentatives de Zinchenko ou encore de Martinelli, les occasions, et pas des moindres, étaient visiteuses. Les Bees, plus dangereux, ont eu plusieurs situations dangereuses autour de la cage gardée par Ramsdale, notamment sauvé par sa barre sur un tir de Toney (25e). Visiblement requinqués par les mots de leur entraîneur à la pause, les Gunners sont revenus avec de bien meilleures intentions au retour des vestiaires.



Raya a dû s’interposer devant Saka (48e) puis Odegaard (50e). Si Toney a loupé de peu le cadre (56e), le gardien espagnol de Brentford n’a rien pu faire face à Trossard. Rentré en jeu quelques minutes plus tôt, le Belge, oublié au second poteau, a repris victorieusement un centre de Saka (66e). Mais comme souvent cette saison, notamment face aux gros, les Bees n’ont rien lâché et ont réussi à recoller au score grâce à l’inévitable Toney (74e). Malgré une fin de match tendue, les Gunners ne sont pas parvenus à arracher la victoire. En cas de succès contre Aston Villa ce dimanche, Manchester City pourrait revenir à 3 points d’Arsenal, qui compte un match en moins. De quoi promettre un incroyable choc mercredi (20h30), à l’Emirates, entre Gunners et Cityzens.



Leicester retourne Tottenham, Brighton manque l’occasion de se rapprocher

De son côté, sans Lloris, blessé et absent plusieurs semaines, Tottenham a sombré à Leicester (1-3). Bentancur avait pourtant ouvert le score de manière très chanceuse (14e). Mais dans la foulée, l’ancien Niçois Mendy a envoyé un missile dans la lucarne de Foster (23e) avant que Maddison ne donne l’avantage aux Foxes dans la foulée (25e). Iheanacho, juste avant la mi-temps, a enfoncé le clou (45e+4). L’addition aurait même pu être plus salée si la VAR n’avait pas fait annuler une réalisation de Barnes (70e). Les Spurs ne confirment pas leur belle victoire contre Manchester City et manque l’occasion d’intégrer provisoirement le Top 4. Leicester enchaîne un 4e match de suite sans défaite et se donne un peu d’air sur la zone rouge.



Dans les autres rencontres de l’après-midi, Brighton a concédé le nul sur la pelouse du Crystal Palace de Patrick Vieira (1-1) et rate l’opportunité de se rapprocher de la 5e place de Tottenham. Fulham, grâce à sa courte victoire contre Nottingham Forest (1-0), revient d’ailleurs à hauteur des Seagulls au classement du championnat anglais. À noter la fin de série des Reds, qui étaient invaincus lors des 5 derniers matchs de Premier League. La recrue Joao Gomes a elle offert la victoire à Wolverhampton, pourtant réduit à 10, sur la pelouse de la lanterne rouge, Southampton (2-1).