Présidentielle 2024: 35 candidats lancent officiellement le « FITE » et déclinent leur feuille de route

Au moins 35 prétendants à la candidature à la prochaine élection présidentielle ont signé samedi, la déclaration commune mettant en place le « FITE », le Front pour l’Inclusivité et la Transparence de l’Élection du 25 février 2024.



« Nous, candidats de l’opposition et signataires de la présente déclaration, lançons le Front pour l’Inclusivité et la Transparence de l’Election de 2024 (FITE) », a annoncé le Coordonnateur de « Avenir Sénégal Buñu Begg », Dr Cheikh Tidiane Dieye. Ces candidats en appellent aux forces politiques résolument déterminées à restaurer la démocratie sénégalaise qui, selon eux, est malmenée par le président Macky Sall et invitent à unir les efforts en vue d’assurer la participation de tous les candidats, afin de protéger la transparence, la sincérité et la régularité de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Dans son plan d’action, le « FITE » prévoit le recours devant la Cour suprême pour annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA, la rencontre avec les centrales syndicales, la société civile et avec les partenaires techniques et financiers pour les alerter sur la situation socio-politique du pays, mais aussi des rassemblements pacifiques sur toute l’étendue du territoire et dans la diaspora. Il est prévu aussi de mettre en place un cadre d’unité d’action et un cadre d’experts pour les accompagner vers l’élection présidentielle.

Exclusion du PDS et de Taxawu ?



Certains membres de l’opposition dont Khalifa Sall et le PDS ne sont pas signataires. Toutes des précisions ont été apportées à ce sujet. « Ce front est ouvert et inclusif. Tous ceux qui ont travaillé dans la démarche de sa mise en place, dans sa co-construction, ont eu à cœur de tout faire pour inclure tous les partis et mouvements qui se déclarent candidats. Cependant, l’information selon laquelle certains n’auraient pas été informés ou seraient exclus est fausse. Il n’a été question, à aucun moment d’exclure Taxawu Sénégal et le PDS », a indiqué le coordonnateur de la plateforme « Avenir Sénégal Biñu Bëgg », qui rappelle qu’ils ont même saisi qui de droit dans ces différents partis, pour les informer de la mise sur pied de ce front. D’ailleurs, poursuit Cheikh Tidiane Dièye, « rien n’avait été décidé car c’est aujourd’hui que le lancement officiel a été fait.



Ils ont été informés en amont. Cependant, nous avons laissé à chacun des partis informés, sa liberté de participer ou non », martèle le membre du FITE qui réitère l’appel du front à l’endroit de tous les partis politiques qui se disent bien ancrés dans l’opposition pour faire face aux « dérives du régime actuel ».