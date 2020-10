Présidentielle Côte d’Ivoire: la Cedeao et l’ONU envoient une mission conjointe chez Ouattara

Une mission conjointe Cedeao – Union Africaine – Nations Unies de diplomatie préventive va séjourne du 04 au 06 Octobre 2020 à Abidjan en Côte d’Ivoire dans le cadre de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020.



« Elle sera conduite par Madame Shirley Ayorkor BOTCHWEY, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration Régionale du Ghana et Président du Conseil des Ministres de la CEDEAO, elle est composée du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel, les Commissaires chargés des Affaires politiques de la CEDEAO et de l’Union Africaine et le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente », selon un communiqué des services de communication de la Cedeao.



Selon ces derniers, « cette mission se situe dans la droite ligne du Protocole de la CEDEAO relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et avec son Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Cette démarche de diplomatie préventive, dans le même sens que celle effectuée par le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel en septembre 2020, a pour objectif de consolider et amplifier les acquis. Elle vise également à faire aux autorités et aux acteurs politiques ivoiriens, des recommandations destinées à permettre une élection inclusive, transparente et crédible ».



Au cours de son séjour, la mission conjointe aura des entretiens avec les membres du Gouvernement impliqués dans l’organisation de l’élection présidentielle, les responsables des institutions chargées de son organisation, de même qu’avec les candidats retenus pour y participer et les Responsables de partis politiques.



La mission prévoit également de rencontrer des membres d’organisations de la société civile et d’ONG internationales travaillant dans le domaine de la démocratie et de la bonne gouvernance ainsi que des diplomates (Groupe africain, pays membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Union Européenne, etc.).