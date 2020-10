Présidentielle en Guinée: tension autour de la collecte et de la compilation des voix

Pour le pouvoir, l’opposition, et la CENI, la nuit a été longue. L’organe de gestion des élections procède à la centralisation des résultats. Les procès-verbaux sont rassemblés au niveau des commissions locales. Et ce n’est qu’à la réception du tout dernier PV qu’elle devra publier les résultats provisoires sous 72 heures. Il faudra donc compter plusieurs jours avant d’avoir un résultat officiel.Parallèlement, l’opposition procède à sa propre compilation, car elle estime que la CENI est « inféodée au pouvoir ». Le gouvernement l’accuse de vouloir semer le trouble en diffusant de « faux résultats » et en se proclamant vainqueur avant que la CENI n’achève son travail.Le Premier ministre s’invite dans la batailleDe son côté, le RPG, le parti au pouvoir n’est pas en reste. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui est aussi directeur de campagne du président Alpha Condé juge « quasiment impossible » une victoire de l’UFDG selon ses propres tendances et se prononce sur le résultat du bureau où a voté Cellou Dalein Diallo dans une publication sur Facebook supprimée depuis.Dans une seconde déclaration, il affirme qu’il n’y a pas eu d’arrestations de membres de l’opposition ni à Yomou, ni à Siguiri, et qu’il n’y a pas eu de vote de mineurs à Kankan.Enfin dans une décision lue à la télévision nationale, la Haute Autorité de la Communication a annoncé que le site d’informations Guinée Matin a été suspendu pour un mois, pour avoir diffusé « en direct » sur sa page Facebook des opérations de dépouillement du bureau de vote.