Qualifs CAN 2023 : Le Sénégal concède le nul au Rwanda (1-1)

L’Equipe Nationale du Sénégal a concédé le nul au Rwanda (1-1) avec les plus jeunes joueurs de l’histoire de la sélection, lors de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN 2023. Mamadou Lamine Camara avait ouvert le score mais les Amavubi ont égalisé dans les arrêts de jeu.



La jeune garde sénégalaise a raté de peu de faire sensation. Choisis pour jouer la dernière journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations afin de permettre à l’équipe d’Aliou Cissé de se concentrer pleinement sur la rencontre amicale contre l’Algérie mardi prochain, les jeunes joueurs sénégalais ont résisté et mené face au Rwanda, mais ont finalement concédé le nul, samedi soir 9 septembre. Sous la direction de Malick Daf et Pape Thiaw, Cheikhou Ndiaye et ses partenaires ont été rejoints dans les tous derniers instants.





Avec cette équipe essentiellement composée de joueurs de moins de 22 ans, avec tous les joueurs n’ayant jamais goutté à une première sélection avec les A, les Lions ont logiquement pris du temps à rentrer dans leur match, permettant au Rwanda de poser son jeu et d’obtenir quelques situations. C’est ainsi même que les joueurs sénégalais ont failli se faire surprendre d’entrée de jeu par une équipe rwandaise qui voulait imposer son rythme avec un tir du milieu de terrain Djihad Bizimana que Pape Mamadou Sy a repoussé avec quelques difficultés.



Avec quelques approximations, la défense sénégalaise a offert plusieurs situations de frappe à l’attaque rwandaise et à Jean Bosco, qui a vu deux de ses tentatives passer à côtés du cadre. Mis à part un centre de Pape Demba Diop repoussé en corner (22e), il a fallu attendre la 25e minute et un centre vicieux de Cheikh Sabaly pour voir l’attaque sénégalaise mettre un peu de panique dans la défense des Amavubi. Pour peu d’occasion et 45 premières minutes brouillonnes, les deux équipes se quittaient logiquement par un 0-0 à la pause.



Amara Diouf débute avec les Lions à 15 ans



Le Sénégal est revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Profitant de nombreuses pertes de balles dans l’entrejeu rwandais, Pape Demba Diop et ses partenaires ont choisi de contre-attaquer, avec des ailiers Cheikh Sabaly – Pape Amadou Diallo plus remuant. Le joueur du FC Metz pensait trouver dans un bon espace Pape Demba Diop en début de seconde, mais le milieu de terrain de Zulte Waregem arrivait en retard face Fiacre Ntwari (49e). Proche d’ouvrir le score par (53e, 55e) et ensuite par Mugisha (62e), le Rwanda se fera surprendre.



Très appliqué sur les coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre, Cheikh Tidiane Sidibé enroule parfaitement un coup-franc et trouve la tête de Mamadou Lamine Camara qui ne laisse aucune chance à Ntwari (1-0, 66e). Devant au score, le Sénégal procédé à deux changements dont l’entrée en jeu d’Amara Diouf, qui devient au passage le plus jeune joueur de l’histoire de l’Equipe Nationale du haut de ses 15 ans, 3 mois et 2 jours. L’attaquant de Génération Foot a réussi à se mettre en valeur avec quelques prises de balle intéressantes.



Toutefois, il ne permettra pas au Sénégal de doubler la mise avec une frappe à la 82e captée en deux temps par le gardien rwandais. Et alors qu’ils ont fait briller Ntwari dans les dernières minutes de la partie (85e, 88e), les jeunes Lions se feront punir par leur jeunesse en laissant le Rwanda égaliser dans les arrets de jeu avec un corner tiré par Christian Ishimwe et victorieusement reprise de la tête par Olivier Niyonzima. La bande à Malick Daf et Pape Thiaw devra donc se contenter de ce résultat nul (1-1) au terme d’une rencontre historique.



