Qualifs CdM 2026 : l’Italie retarde la qualification de la Norvège, le Portugal humilié en Irlande, l’Angleterre élimine la Serbie

Soirée cauchemar pour le Portugal qui a perdu en Irlande (2-0) et va devoir attendre pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. L’Italie conserve un infime espoir d’éviter les barrages avec sa victoire 2-0 contre la Moldavie quand l’Angleterre a dominé la Serbie (2-0).



La neuvième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 avait démarré dès 18h dans la zone Europe avec notamment cette victoire 4-1 de la Norvège contre l’Estonie. Dos au mur avec six points de retard et +19 de différence défavorable, l’Italie se déplaçait en Moldavie avec l’objectif de gagner avec le plus gros écart pour maintenir un espoir minime de qualification directe.



Pour forcer son destin, la Nazionale s’établissait avec un quatuor offensif où Gianluca Scamacca était soutenu par Giacomo Raspadori, Riccardo Orsolini et Mattia Zaccagni.



Logiquement, les Italiens multipliaient les initiatives, mais cela ne se passait pas comme ils le voulaient. Ainsi, ni Gianluca Scamacca (10e et 23e), ni Riccardo Orsolini (39e), ni Bryan Cristante (40e) ou encore Alessandro Buongiorno (43e) ne trouvaient la faille.



En seconde période, ce n’était pas mieux et l’Italie n’y arrivait pas contre une solide défense moldave qui tenait son retentissant exploit. Mais dans cette fin de match, Gianluca Mancini a su couper de la tête un centre de Federico Dimarco pour sauver l’Italie (88e). Francesco Pio Esposito a ensuite enfoncé le clou (90e +3). Une victoire 2-0 qui maintient un infime espoir. Pour cela, il faudra gagner 9-0 contre la Norvège ce dimanche.



Le Portugal coule, l’Angleterre assure



Accroché par la Hongrie (2-2) en octobre, le Portugal avait à cœur de cette fois rebondir et valider sa qualification. Après la victoire 1-0 des Hongrois contre l’Arménie, le Portugal devait donc s’imposer en Irlande pour composter son ticket. Et cela débutait mal puisque Liam Scales trouvait la tête de Troy Parrott qui s’en allait conclure (17e). En forme, le joueur de l’AZ Alkmaar allait même s’offrir un doublé juste avant la pause (45e+ 1). Pire, Cristiano Ronaldo était même expulsé en seconde période suite à un coup de sang (65e).



Une soirée cauchemardesque pour le Portugal qui s’incline 2-0 et devra encore attendre pour la qualification. Les Portugais qui défieront l’Arménie dimanche ont deux points d’avance sur la Hongrie et trois unités sur l’Irlande qui se défieront. Il ne faudra donc pas manquer le dernier match pour assurer la qualification.



Déjà qualifiée pour la Coupe du monde, l’Angleterre recevait la Serbie pour le prestige. Troisièmes à un point de l’Albanie, les Aigles Blancs jouaient leur survie dans la course aux barrages. Confiants, les Anglais prenaient le contrôle de la partie et trouvaient même la faille grâce à Bukayo Saka (28e). Incapable de revenir par la suite, la Serbie n’a pas montré son plus beau visage et Eberechi Eze a enfoncé le clou (90e +1).



La Serbie se retrouve éliminée de la course aux barrages quand l’Angleterre s’impose 2-0 et poursuit son parcours parfait. Enfin, la dernière rencontre opposait Andorre et l’Albanie. Dominateurs, les hommes de Sylvinho ont dû attendre la fin de rencontre pour trouver la faille grâce à Kristjan Asllani (67e). Une victoire 1-0 qui permet à l’Albanie de reléguer la Serbie à quatre points et de s’assurer une qualification en barrages.



Les résultats



Andorre 0-1 Albanie : Kristjan Asllani (67e) pour l’Albanie



Angleterre 2-0 Serbie : Bukayo Saka (28e) et Eberechi Eze (90e +1) pour l’Angleterre



France 4-0 Ukraine : Kylian Mbappé (55e sp et 83e), Olise (76e) et Ekitike (88e) pour la France



Irlande 2-0 Portugal : Troy Parrott (17e et 45e +1) pour l’Irlande



Moldavie 0-2 Italie : Gianluca Mancini (88e) et Francesco Pio Esposito (90e +3) pour l’Italie