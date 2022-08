RDC: Antony Blinken condamne les violences du M23

Le quotidien Le Potentiel, lui, s’intéresse à la situation dans les deux provinces sous état de siège depuis le 6 mai 2021. « Nord-Kivu, Ituri : l’apocalypse », titre ce journal qui fait le point de la situation dans cette région : insécurité, massacres, évasions de prisonniers… Aujourd’hui, écrit ce journal, si le gouvernement se félicite de la reddition de certains groupes armés, cependant, les massacres se poursuivent. Et comme si cela ne suffisait pas, explique le même journal, à la psychose vécue au quotidien par la population à cause de l’activisme des groupes armés locaux et étrangers, s’ajoute ce scénario inédit de l’évasion spectaculaire de 874 détenus de la prison centrale de Butembo-Kakwangura mercredi 10 août. Une succession de faits qui illustre un décor véritablement apocalyptique lorsqu’on sait mesurer la capacité de nuisance des évadés parmi lesquels des bandits, des criminels et terroristes ADF, conclut Le Potentiel.



Félix Tshisekedi en tête des intentions de vote

« Présidentielle 2023 : Fatshi en tête », écrit de son côté Forum des As, un autre quotidien qui livre les résultats du sondage du GEC (le Groupe d’Étude sur le Congo), sondage qui a été publié le 10 août et qui, écrit le tabloïd, donne le président Félix Tshisekedi vainqueur de la prochaine présidentielle devant tous ses adversaires politiques. Selon cette enquête, explique Forum des As, Fatshi est en tête des intentions de vote avec 30 %. Encore faut-il que les élections générales se déroulent dans les délais constitutionnels. Selon Forum des As, le camp des abstentionnistes se vide parce que, toujours selon cette étude, 78 % des Congolais disent être disposés à aller voter.



Enfin, sports… « Serge Nkonde convoque 120 acteurs pour un nouveau modèle ». C’est l’un des titres à la Une du trihebdomadaire AfricaNews, qui annonce « les états généraux des sports pour engager une réflexion collective afin de préparer les générations et les victoires futures ». Des assises prévues à Kisantu, dans la province du Kongo Central. Cinq jours de réflexions autour du ministre des Sports et Loisirs pour proposer une réforme à même de propulser le pays vers les performances et le haut niveau, précise AfricaNews.