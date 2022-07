RDC: le FCC exige la libération sans condition de Jimmy Kitenge, secrétaire national du PPRD

Jimmy Kitenge Manganda a été cueilli à la sortie des studios de la chaîne Canal Congo Télévision. Le secrétaire national du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) venait de participer à une émission en direct et il a été directement conduit dans les installations de l’Agence nationale des renseignements.



Pour le Front commun pour le changement (FCC), la coalition de l'ex-président Joseph Kabila, il s’agit d’un enlèvement, d'une arrestation arbitraire et d'une détention illégale. « Jimmy Kitenge n’est assisté par aucun avocat et ne peut pas recevoir de visite », a expliqué Alain Aleng au nom des communicateurs du FCC, ce qui, selon lui, « est une violation flagrante des lois du pays. »



Le coordonnateur des communicateurs du FCC a exigé la libération sans condition de Jimmy Kitenge.



Propos outrageants

Les acteurs politiques de l’opposition et les journalistes sont quotidiennement menacés de mort, d’enlèvement ou d’arrestation à cause de leurs opinions, a encore déclaré Alain Aleng.



Selon une source proche de l’ANR, contactée par RFI, Jimmy Kitenge a été interpellé et placé en détention préventive pour propos outrageants contre les institutions et les autorités.