RDC: les Congolais de l’étranger pourront voter pour la première fois lors des prochaines élections

En 2018, l’Assemblée nationale avait décidé que ce vote ne soit pas organisé sur demande du gouvernement, les autorités ayant estimé que le pays n’était pas assez préparé logistiquement pour tenter une telle expérience. De plus, l’organisation de l’enrôlement des Congolais de l’étranger exposait le processus au glissement du calendrier électoral.



Cette fois-ci, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a opté pour l’organisation d’une phase-pilote.



Les pays limitrophes à la RDC seront exclus de ce test pour éviter, selon les sources de la CENI, des tensions et des accusations de fraude compte tenu de la proximité.



Europe, Amériques, Afrique du sud...

Au final, cinq pays seront désignés pour cette première expérience, en Europe et dans les Amériques pour des raisons logistiques. L’Afrique du Sud est également citée, à ce stade de la réflexion.



L’opération exige notamment le déploiement du matériel d’enrôlement dans ces pays suffisamment à temps. Les leçons apprises permettront d’étendre l’opération dans d’autres pays où la RDC a une représentation diplomatique pour les prochains cycles électoraux.