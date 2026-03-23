RDC: saisie de valises contenant deux millions de dollars à l'aéroport de Kinshasa

Des valises d’argent saisies et des millions de dollars non traçables. Le cash circule à outrance en République démocratique du Congo où près de 2 millions de dollars ont été saisis à l’aéroport international de Ndjili, c’est dans la capitale Kinshasa. Le Garde des sceaux ordonne une enquête et alerte sur la menace de disparition de ces fonds saisis. Un scandale qui fait couler beaucoup d’encre dans le pays et interroge sur la gouvernance.



Les faits remontent au soir du samedi 21 mars, à l’aéroport international de Ndjili, de Kinshasa, la capitale de la RDC. Lors d’un contrôle de routine sur un vol international, les services de sécurité découvrent d’importantes sommes en espèces dissimulées dans deux valises.



Au total, 1,9 million de dollars américains sont saisis, soigneusement empaquetés en liasses. L’identité du propriétaire des valises n’a pas été rendue publique à ce stade. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, évoque dans un communiqué des informations faisant état de « manipulations irrégulières, voire de partage de ces fonds ».



Il ordonne au procureur général une prise en charge immédiate du dossier, sans exception. Les fonds doivent être placés sous scellés, en présence d’officiers de police judiciaire, avec un procès-verbal détaillé retraçant les circonstances de la saisie et identifiant les personnes impliquées. Ils devront ensuite être consignés à la Banque centrale du Congo, tandis que les documents seront transmis à la Cellule nationale des renseignements financiers.



Ce n’est pas le seul scandale du genre en ce moment. Dans la semaine, une vidéo tournée dans une chambre d’hôtel à Kinshasa a circulé sur internet. On y aperçoit des dizaines de liasses de dollars, accompagnées de commentaires évoquant des fonds issus de la Banque centrale et destinés à des pots-de-vin. Des éléments qui relancent le débat sur la gouvernance et le blanchiment de capitaux dans le pays.