Rapports IGE: l'Alliance pour la République salue la gouvernance du régime de Macky Sall

L’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) s’est exprimée sur les rapports de l’Inspection général d’Etat (Ige), qui révèlent plusieurs scandales financiers dans la gestion des deniers publics. Les responsables de cette formation politique ont salué la gouvernance du régime du président Sall.



« Conformément aux dispositions légales, l’Inspection général d’Etat (Ige) a remis au président Macky Sall, les rapports sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes couvrant la période 2016 à 2019. L’Alliance pour la République se félicite du travail remarquable accompli par ce corps d’élite de l’Administration publique sénégalaise, dont les recommandations visent le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires de l’Etat…. », affirme le parti dans une déclaration.



Selon les proches du chef de l’Etat, les constats faits par l’Ige, consignés dans les rapports et destinés exclusivement au chef de l’Etat, appellent de la part des administrations publiques et autres démembrements de l’Etat, une posture managériale qui renforce la reddition des comptes, épine dorsale de la gouvernance du président Sall fondée sur l’éthique, le respect des procédures, la redevabilité et l’efficacité de la dépense publique.



Toute autre interprétation n’est qu’une « tentative désastreuse de détourner l’opinion publique de l’essentiel », car l’une des vocations de l’Inspection Générale d’Etat est de vérifier la qualité du fonctionnement des Services publics de la République, la manière dont ils sont gérés et de faire des recommandations au Chef de l’Etat qui a toujours saisi les administrations concernées à travers des directives présidentielles.



A cet effet, l’Alliance pour la République tient à rappeler la portée des initiatives prises par le Président Macky Sall pour consolider la transparence et la bonne gouvernance publique, à travers la signature et la mise en œuvre du Code de transparence et de la Charte de bonne gouvernance, la réforme de la Cour des Comptes, la mise en place de l’OFNAC et l’instauration de la déclaration de patrimoine pour les autorités assujetties ainsi que l’évaluation des politiques publiques par l’Assemblée nationale.



Dès lors, l’Alliance Pour la République se réjouit de la décision prise par le Président Macky SALL, lors du dernier Conseil des ministres, demandant aux différents membres du Gouvernement, qui ne l’auraient pas encore fait, de procéder à leurs déclarations de patrimoine auprès de l’OFNAC, conformément aux exigences de notre démocratie depuis la survenue de la deuxième alternance en 2012.



Enfin, l’Alliance pour la République s’honore de cet engagement du Chef de l’Etat pour la clarté et la rigueur dans le fonctionnement des mécanismes d’évaluation de nos politiques publiques, et lui exprime son soutien total pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports de l’Inspection Générale d’Etat qui ont toutes été approuvées telles quelles par le président de la République.