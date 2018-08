Real : CR7, Busquets espère des conséquences

Cette saison, le milieu de terrain du FC Barcelone Sergio Busquets (30 ans, 1 match en Liga cette saison) n'aura plus à affronter l'ancien attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (33 ans) en championnat. Celui-ci évolue désormais à la Juventus, et le Blaugrana espère que son départ fera mal au compteur buts de la Maison Blanche. "J'espère que Cristiano Ronaldo va beaucoup leur manquer, notamment en ce qui concerne le manque de buts, a-t-il expliqué ce samedi lors d'une interview accordée au quotidien espagnol El Pais. Mais je connais très bien leur nouvel entraîneur Julen Lopetegui. Il fera en sorte que le Real Madrid devienne davantage une équipe. De notre côté, on va continuer de jouer comme on sait le faire." Et cela a plutôt bien commencé pour le Barça, qui a facilement disposé d'Alavés (3-0) ce samedi soir. De leur côté, les Merengue démarreront leur saison en Liga ce dimanche (22h15), face à Getafe.