Réhabilitation des deux "K" : les députés de Pastef boudent la séance au moment du vote, n'empêche la loi passe

L’Assemblée nationale a examiné, ce samedi, le projet de loi portant modification du Code électoral. Ce projet de loi devant permettre à Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade d’être candidats à la Présidentielle de 2024 a été un succès. En effet, 124 députés ont voté pour contre une voix. Les députés de Pastef, membre de la coalition Yewwi Askan ont boudé la séance au moment du vote.



Rappelons que la modification du Code électoral fait partie des conclusions du dialogue national lancé en fin mai par le chef de l’Etat, Macky Sall. Et à l’issue de ce conclave national, la Commission politique a répondu par l’affirmative, se disant favorable à une modification des articles L28 et L29 du Code électoral, ce qui permettrait une réhabilitation des droits civiques et politiques des personnes qui ont bénéficié d’une grâce présidentielle et qui ont purgé leur peine.



Karim Wade avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite, avant d’être gracié et de s’exiler au Qatar. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, avait quant à lui été écarté de l’élection présidentielle de février 2019. Le leader de Ta­xawu Senegaal avait été con­damné à cinq ans de prison ferme pour détournements de fonds publics, avant d’être gracié en septembre de l’année 2019.