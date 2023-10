Rejet du référé de liberté de Sonko: "l'audience d'hier n'a aucune incidence sur celle de Ziguinchor", selon Ngouda Mboup

Abdoulaye Ndiaye, le juge des référés, en l'espèce au premier Président de la Cour suprême a rejeté, la requête de l’opposant sénégalais, Ousmane Sonko. Mais de l'avis du constitutionnaliste, Ngouda Mboup, " l'audience d'hier concernait juste la demande d'une mesure de sauvegarde et n'a aucune incidence sur celle de Ziguinchor".Poursuivant son argumentaire , il explique "qu' Il était simplement demandé au juge des référés, en l'espèce au Premier Président de la Cour suprême de prononcer une mesure provisoire, conservatoire, de sauvegarde d'une liberté fondamentale"Plus loin, le juriste fait savoir que la requête aux fins de la contestation de la radiation illégale du Ousmane Sonko est de la compétence du tribunal d'instance de Ziguinchor qui doit statuer dans 6 jours".Parce que : " L'état de contumace étant dépassé depuis son arrestation et matérialisé par un acte de non acquiescement et d'une demande d'enrolement, j'ai la conviction ferme, si le droit est dit, que le Président Ousmane SONKO sera rétabli dans ses droits", ajoute t-il. Avant de réaffirmer que "Ousmane SONKO conserve l'intégralité de ses droits, sera candidat et participera à l'élection présidentielle du 25 février 2024."