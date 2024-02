Report de la présidentielle : le GERDDES-Afrique condamne un « coup d'état Institutionnel »

Le GERDDES-Afrique (Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social) déplore dans un communiqué le « report unilatéral par la majorité au pouvoir au Sénégal de l'élection présidentielle de 2024 ».



D’après l’organisation, un « tel report assimilable à un coup d'état Institutionnel est condamné par le GERDDES-Afrique et doit l'être pour tous ceux qui luttent en Afrique pour les élections libres, inclusives et crédibles ».



Le Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social demande au Sénégal de « rétablir son calendrier électoral initial ».