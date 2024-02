Report de la présidentielle : quand le hip-hop s’en mêle

Ngaaka Blindé aussi n’a pas mâché ses mots. Le rappeur a fustigé le report de la présidentielle qu’il qualifie de « haute de trahison ».



« Vous aviez opté pour la stabilité de votre pays, vous aviez mûrement réfléchi et consenti à rendre le pouvoir en sortant par la grande porte et aujourd'hui vous nous imposez sournoisement ce coup d'Etat constitutionnel », écrit Ngaaka Blindé sur son compte Instagram.



Il ajoute que selon lui il s’agit d’une « haute trahison envers toute la nation sénégalaise ». Ainsi, il dénonce ce qu’il considère comme des manœuvres et demande au Chef de l’Etat de respecter « la promesse faite au peuple et par ailleurs, nous réclamons des élections légales et équitables. Un braquage de pouvoir ne sera jamais de mise », a posté King Baba.