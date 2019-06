Reprise des violences post-électorales au Bénin

Les affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans de l'ancien président Boni Yayi durent depuis quatre jours.



Elles ont éclaté dans la ville d'origine de l'ex-président à Tchaourou ainsi que dans la ville voisine de Savè.



Ces évènements s'inscrivent dans la droite ligne des contestations politiques qui ont éclaté dans la foulée de législatives tenues sans l'opposition et remportées par deux partis proches du pouvoir du président Patrice Talon.



Boni Yayi avait dénoncé un "coup d'Etat électoral" et appelé au soulèvement. Les 1er et 2 mai, des centaines de ses partisans étaient descendus dans les rues, de crainte de le voir arrêté. L'armée et la police les ont délogés en ouvrant le feu sur la foule.



Des ONG de défense des droits humains ont dénoncé le tournant autoritaire du président Patrice Talon, élu en avril 2016, dans un pays qui a longtemps été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest.