Restitution de son passeport: la chambre d'accusation dit niet à Pape Alé Niang

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est penchée jeudi sur la requête aux fins de restitution de passeport déposée par la défense du journaliste Pape Alé Niang. Sur la base d'un rendez-vous médical en France, le journaliste, qui avait observé une grève de la faim lors de ces deux incarcérations, avait demandé au juge du deuxième cabinet la restitution de son document de voyage. Mais le parquet et le magistrat instructeur avaient opposé un refus. C'est ainsi "qu'il avait attaqué l'ordonnance de refus devant Chambre d'accusation qui, à son tour a tranché en faveur du juge du deuxième cabinet, renseigne le journal Libération.



Ecroué, libéré puis renvoyé en prison après la révocation de son contrôle judiciaire, Pape Alé Niang avait été inculpé pour "divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale", "recel de documents administratifs et militaires" et aussi "diffusion de fausses nouvelles".



Par la suite, le directeur du site d'information en ligne Dakarmatin avait été libéré sous le régime du contrôle judiciaire. Il lui était ainsi interdit de s'exprimer sur le dossier objet de l'information judiciaire ou de quitter le territoire après confiscation de son passeport. De plus, Pape Alé Niang est tenu de se présenter au cabinet du magistrat instructeur une fois par mois.