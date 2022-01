Résultats Locales 2022 à Guédiawaye: Aliou Sall capitule et félicite Ameth Aidara

Le leader de l’Alliance pour la République (APR) à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, Aliou Sall a reconnu sa défaite. Dans un court message posté sur les réseaux sociaux, le frère du président de la République, par ailleurs candidat sortant de la Coalition au pouvoir Bennoo Bokk Yaakar a capitulé en ces termes : «chers amis et camarades, mon équipe de campagne vient de compiler l’ensemble des résultats pour l’élection du Maire de la ville de Guediawaye qui consacre l’élection du candidat de YAW. Je le félicite et lui souhaite pleins succès».



Aliou Sall, pour autant, a tenu à remercier «la population de GUEDIAWAYE et à encourager la coalition Benno Bokk Yakaar». Tout en précisant : «Ma passion et mon engagement pour GUEDIAWAYE restent intacts».