Retournement de veste: la leader de "Fouta Tampi" roule désormais...pour le Macky

Hostile à Macky Sall et à son régime, Fatoumata Ndiaye, la présidente du mouvement « Fouta Tampi », fait un retournement de veste. Et c’est désormais pour tresser des lauriers au président de la République, après lui avoir craché du feu.



« Il y'a eu des changements et il faut le reconnaître. C'est le cas des phosphates de Dindory, Macky Sall a demandé à ce que les fils du Fouta soient les premiers à être recrutés. Ensuite, il est en train de refaire la route du Dandé Mayo, la circulation y est maintenant fluide. Nous avons aussi vu la pose de la première pierre de l'hôpital de Ourossogui. Nous ne sommes pas des ennemis du Président, nous avons vu des choses qui n'allaient pas et nous l'avons dit. Le Président nous a écouté, nous en remercions Dieu et nous le remercions aussi. Le Président fait ce qu'il peut et il faut le reconnaître », a dit Fatoumata Ndiaye qui était dans le Fouta.



Mieux la dame annonce une tournée pour vulgariser les réalisations de Macky Sall qu'elle estime satisfaisantes à 70 %.