Russie: au moins 8 morts et des blessés suite à une fusillade dans une université

Au moins huit personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées, dans une fusillade qui a touché ce 20 septembre l'Université d'État de Perm, dans l'Oural, précise le Comité d'enquête de la Fédération de Russie.



Après avoir fait état d'une fusillade dans la matinée, l'Université d'État de Perm a annoncé que l'auteur des tirs a été interpellé. Bien qu'au départ quatre blessés avaient été annoncés, plus tard, plusieurs morts et plus d'une dizaine de blessés ont été finalement constatés.



«Vers 11h du matin, un individu s'est infiltré dans le campus de l'Université d'État de Perm muni d'une carabine et a ouvert le feu dans la rue», a indiqué l'établissement sur sa page officielle sur le réseau social VKontakte.



avec sputnik