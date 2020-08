Satisfait de la gestion de la Covid-19, Macky félicite le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye et son équipe

Le président de la République recevait jeudi à la Salle des Banquets du Palais le Comité national de gestions des épidémies, dirigé par le Dpocteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, qui est également la Directrice de la Santé publique.



Les membres du Comité, qui ont été conduits au Palais par le ministre de la santé Abdoulaye Diouf sarr, ont reçu les félicitations du chef de l’Etat. « Le Sénégal a un profil honorable dans la gestion de cette crise. de grands pays qui ont eu des contaminations après le 02 mars comptent aujourd’hui leurs morts par dizaines de milliers. Nous devons d’abord rendre un hommage mérité au système de santé, au personnel de santé et à tous ceux qui ne cessent de travailler jour et nuit dans les établissements de santé, les centres de traitement des épidémies, dans les hôpitaux et partout ailleurs ainsi qu’au ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr que je voudrais féliciter à cette occasion ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs » a dit le président de la République.



Le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) Dr Bousso, le responsable du traitement des malades Covid-19, Pr Seydi et leurs équipes respectives ont pris part à la rencontre.