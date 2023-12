Saudi Pro League : Koulibaly / Mané, le duel sommet

Leader de la Saudi Pro League, Al Hilal de Kalidou Koulibaly accueille son dauphin Al Nassr de Sadio Mané, ce vendredi dans le cadre de la 15e journée de Saudi Pro League. Un duel au sommet entre deux « Lions » qui promet au King Fahd stadium.



Ce vendredi avec Al-Nassr, l'ancien du Bayern Munich compte enfin marquer contre Kalidou Koulibaly. Mané veut profiter de ce déplacement au King Fahd pour débloquer son compteur en Saudi Pro League.



Après un début canon (6 buts en autant de rencontres), Sadio Mané traverse une période de disette en championnat. Il n'a plus marqué depuis le 16 septembre dernier.



Pour retrouver le chemin des filets, il faudra faire tomber sur « le mur de Riyad ». Meilleure défense du championnat (8 buts encaissés), Al-Hilal pourra encore compter sur son roc sénégalais qui s'apprête à défier l'une des meilleures at- taques de la Saudi Pro League.



Si Sadio peine à se montrer efficace, ce n'est pas le cas pour le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Talisca qui ont marqué respectivement 15 et 8 buts en championnat.



Sadio Mané n’a jamais marqué contre Kalidou Koulibaly. La première fois, c’était le 4 août 2018 à Dublin en amical. Les deux étaient titulaires. Malgré les cinq buts marqués par les Reds, Sadio n’avait pas pu tromper la vigilance de son capitaine en sélection, rapporte le quotidien sportif, « Stades ».



La même année, Liverpool avait rencontré Naples. A l’aller, les Italiens s’étaient imposés (1-0). Au retour, les Anglais avaient pris leur revanche sur le même score.



C’était le cas en 2019 en Ligue des champions avec un succès de Naples de Koulibaly à l’aller (2-0) et un retour à Anfield (1-1). Toujours pas de but, selon « Stades ».





Programme 15e journée



Jeudi 30 novembre 2023



Al-Riyad / Al Hazm 0-0



Abha / Al-Ahli 0-6



Al-Ittihad / Al-Khaleej 4-2





Vendredi 1er décembre 2023



15h00 Al Feiha / Damac



18h00 Al-Hilal / Al-Nassr





Samedi 2 décembre 2023



15h00 Al-Fateh / Al-Ta'ee



15h00 Al-Okhdoud / Al-Ettifaq



18h00 Al-Raed / Al Wehda



18h00 Al-Shabab / Al-Taawon