Sédhiou: Oumar Youm visite les travaux de construction du pont de Marssassoum (Vidéo)

Le ministre des Transports terrestres Oumar Youm étaient ce week-end dans la région de Sédhiou pour une visite des travaux de construction du pont de Marssassoum et des Aménagements urbains dans la ville de Sédhiou.



Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan infrastructure et développement zéro Bac, une offre pour la conception et réalisation de 18 ponts et autoponts par la societe francaise du nom de MATIÈRE SA a été introduite. Ce programme de ponts et autoponts devrait impacter positivement le désenclavement.



« La durée prévisionnelle pour son exécution est de 44 mois avec comme finalité la réalisation de 5390 m de linéaire de ponts de 11 km de bretelles de raccordement. Ce programme permettra aussi de générer en terme de retombées économiques et sociales : La circulation des personnes et des biens, Le développement de l'agriculture et de la pêche avec la facilitation de l'écoulement des produits, Le développement du tourisme constituant un fort potentiel dormant, Le développement social des populations par la facilitations d'accès aux établissements scolaires et sanitaires », peut-on lire dans le communiqué du ministère des Transports terrestres.



La construction du pont Marssassoum est une vieille doléance des populations de la localité. Le pont sera un lien qui constituera un trait d'union dans le processus de désenclavement de la région naturelle de casamance via les boucles du Boudier et des Kalounayes. « Il s'étend sur un linéaire de 484 m pour 5500 ml de routes revêtues avec un éclairage public aux agglomérations de Ndiéba et Marssassoum. L'assainissement des agglomérations traversées par le projet a été bien pris en compte avec la réalisation de caniveaux en béton de section suffisante. »



Le coup global sera de 20 milliards 643 millions de Francs Cfa et le délai d'exécution de 34 Mois.