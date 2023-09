Séisme au Maroc : l’équipe nationale de la Gambie « saine et sauve », selon la GFF

La Fédération gambienne de football (GFF) a rassuré, vendredi, soir sur ses comptes sociaux que son équipe nationale présentement au Maroc où un séisme a frappé plusieurs villes du pays est « saine et sauve ».



La Gambie affronte le Congo, dimanche au Grand Stade de Marrakech (Maroc), dans le cadre d’un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire.



Les Scorpions de la Gambie en quête d’une deuxième qualification à la CAN ont besoin d’un résultat pour prendre part à la grand-messe du football africain prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.



Plusieurs villes du Maroc ont été secouées dans la nuit de vendredi à samedi par un puissant séisme de magnitude 6,8 degrés sur l’échelle de Richter, rapportent plusieurs médias sur place.



Marrakech, Rabat, Casablanca et Essaouira entre autres sont les villes les plus secouées, selon plusieurs médias basés dans le royaume chérifien. Aucun bilan en termes de perte en vie humaine n’est pas encore communiqué.



« Une secousse a été ressentie à l’hôtel de notre équipe ce vendredi soir suite à un séisme qui a frappé plusieurs quartiers des villes marocaines et des pays limitrophes du Maghreb. L’équipe nationale de la Gambie est hébergée au cœur de Marrakech, l’une des villes touchées par le séisme », lit-on dans le texte publié sur la page Facebook de la Fédération gambienne.



« L’ensemble de la délégation gambienne est saine et sauve. Aucun blessé n’a été enregistré. Nous sommes désormais à l’extérieur des chambres d’hôtel en attendant de nouveaux conseils et directives des autorités marocaines », a ajouté le texte citant un membre de la délégation gambienne.



Il y a près de 20 ans, en 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l’échelle de Richter avait secoué la province marocaine d’Al Hoceima. Il avait fait plus de 600 morts et d’importants dégâts matériels.



Aps