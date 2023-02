Séisme en Turquie: après sa disparition, le monde du football rend hommage au Ghanéen Christian Atsu

Christian Atsu, international ghanéen et ancien joueur du FC Porto, de Chelsea ou encore de Newcastle, fait partie des victimes du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie début février. De nombreux clubs, personnalités et anciens coéquipiers lui ont rendu hommage après avoir appris la nouvelle de sa disparition, samedi 18 février.

Rfi

