Séisme: l'ONU demande des fonds pour aider 874 000 personnes en Turquie et Syrie

Le Programme alimentaire mondial, agence spécialisée de l’Onu, a demandé d’aider 874 000 personnes touchées par le séisme, à hauteur de 77 millions de dollars.



Le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence spécialisée de l’Onu, a demandé, ce vendredi, 77 millions de dollars pour aider 874 000 personnes touchées par le séisme en Turquie et en Syrie. « Le PAM demande 77 millions de dollars pour assurer l’assistance avec des rations de nourriture et des plats chauds pour un total de 874 000 personnes touchées par le séisme en Turquie et en Syrie », indique l’agence dont le siège est à Rome.