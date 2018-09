Sénégal-Madagascar : les «Lions» se regroupent à Paris, ce lundi

Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun 2019, les "Lions" du Sénégal se regroupent ce lundi 3 septembre 2018 à Paris.



La première vague attendue dans la matinée est Sadio Mané, Keïta Baldé, Cheikhou Kouyaté, Opa Nguette, Gana Guèye, Cheikh Ndiaye, Adama Mbengue, le portier de Reims, Edouard Mendy, Lamine Gassama, Amath Diédhiou et Sidy Sarr. Et le reste du groupe devrait être au complet en fin de journée ou dans la soirée. Le coach des "Lions", Aliou Cissé, est déjà sur place.



Les "lions" du Sénégal vont rencontrer les "Boreas" du Madagascar le 9 septembre 2018 à Antananarivo.