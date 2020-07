Sénégal : « le Parti socialiste aura son propre candidat en 2024 » (Porte-parole)

La présidentielle de 2024 sera certainement marquée par le divorce entre le parti du chef de l’Etat Macky Sall, l’Alliance pour la République (Apr) et le Parti socialiste (Ps). Selon le porte-parole de cette formation politique, le Ps aura son propre candidat en 2024.



« Le PS aura son propre candidat à l'élection présidentielle de 2024 », a déclaré le porte-parole, Abdoulaye Wilane, dans des propos rapportés par le journal Walf Quotidien.



Le Parti socialiste a célébré mercredi 15 juillet, l’an 1 du décès de feu Ousamane Tanor Dieng, secrétaire général du parti, président du Haut conseil des collectivités locales et territoriales et maire de Ngueniène jusqu’à sa mort.