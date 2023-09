Sénégal vs Algérie : la grosse colère de Sadio Mané

Le Sénégal a été surpris par l’Algérie en amical, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une rencontre remportée 1 à 0 par les Fennecs suite à un but de Farès Chaïbi à la 64e minute. Et cette défaite a eu visiblement un goût amer pour Sadio Mané. L’attaquant des « Lions » a fait preuve de beaucoup de nervosité.



Après la rencontre, le joueur d’Al-Nassr était très énervé. L’ancien du Bayern Munich, dont le visage était fermé, a d’ailleurs repoussé le micro tendu par un journaliste algérien à la sortie du terrain. Il s’est ensuite calmé par la suite puisqu’il s’est arrêté en zone mixte pour répondre à la presse.



« C’est notre première défaite dans le continent après la CAN 2022. Mais c’est surtout la première défaite dans ce stade. Ça fait mal mais c’était un bon match dans l’ensemble. On a essayé de faire plaisir aux Sénégalais mais malheureusement on a perdu. On va continuer de travailler pour renouer avec la victoire prochainement », a-t-il confié aux journalistes.



Le coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr n'est pas à son premier coup de sang récent contre la presse. En juillet dernier, il avait ainsi montré des signes d'agacement envers un journaliste de Sky Germany qui voulait l'interroger lorsqu'il quittait le centre d'entraînement du Bayern. Le « Lion » avait alors exprimé son exaspération en lâchant : « Vous me tuez chaque jour et maintenant vous voulez que je vous parle ? »



Sa réaction inhabituelle avait été « justifiée » par sa saison compliquée et les nombreuses rumeurs à son sujet. Toujours est-il que depuis son passage au Bayern Munich Sadio Mané semble tendu.