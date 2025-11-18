Séries d'auditions : Waly Seck, le fils d'Amadou Ba, les deux frères de Farba Ngom et plusieurs personnalités attendus au PJF

Selon la RFM, le chanteur Waly Seck est convoqué le 2 décembre 2025 par le premier cabinet du PJF. Cette audition s’inscrit dans l’enquête ouverte par la CENTIF autour d’un montant de 5,5 milliards de FCFA, un dossier dans lequel le fils de l’ancien président Macky Sall, Amadou Sall, est également cité.

Pour rappel, Waly Seck avait dû verser une caution de plus de 210 millions de FCFA pour recouvrer la liberté.

Le lendemain, 3 décembre, ce sera au tour d’Ibrahima Ba, fils de l’ex-Premier ministre Amadou Ba, de comparaître devant le juge du premier cabinet. Il avait été placé sous mandat de dépôt dans l’affaire liée à la société immobilière qu’il gérait avec Amadou Sall. Son chauffeur, Cheikh Tidiane Seck, déjà incarcéré dans ce dossier, sera entendu le 4 décembre, le PJF le soupçonnant de blanchiment de capitaux.

Parallèlement, deux frères de l’homme politique Farba Ngom, Ismaïla et Birame Ngom, seront interrogés au fond dans le dossier des 125 milliards de FCFA, une affaire qui a conduit à l’incarcération du maire des Agnam. Ils sont attendus respectivement les 21 et 24 novembre.

Toujours d’après la RFM, l’homme d’affaires Mamadou Racine Sy figure également parmi les personnes convoquées. Il est attendu devant les enquêteurs le 28 novembre.

Pour rappel, plusieurs protagonistes avaient déjà été placés sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre 2025, notamment pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.

Le Pool judiciaire financier (PJF) s’apprête à enchaîner une nouvelle série d’auditions au fond concernant plusieurs personnalités impliquées dans divers dossiers.