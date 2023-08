Situation au Niger: Les chefs militaires de la Cedeao se réunissent mercredi à Abuja

Les chefs militaires de la Cedeao vont se réunir ce mercredi 02 août à Abuja (Nigeria), pour savoir l’attitude à adopter face à la situation qui prévaut actuellement au Niger où les militaires ont pris le pouvoir et détenu le Président déchu Mouhamed Bazoum.



Lors de leur dernière rencontre, les chefs d’Etat de la Cedeao n’ont pas exclu une intervention militaire au Niger pour libérer Bazoum et rétablir l’ordre constitutionnel. Ce à quoi le Mali, le Burkina et la Guinée ont réagi en bandant les muscles.



Dans des communiqués ils ont menacé d’entrer en guerre contre toute force qui s’attaquerait au pouvoir militaire actuellement en place au Niger.



À noter que l’Algérie et la Mauritanie ont également apporté leur soutien au putschistes nigériens.