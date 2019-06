Soudan: Omar El Bechir a été déféré au Parquet

Il est arrivé de sa prison, escorté par un convoi de véhicules militaires et des membres des forces de sécurité.

L'ancien président a marché à toute allure, d'un véhicule jusqu'au bureau du procureur, souriant et bavardant avec les gardes, mais il est revenu quelques minutes plus tard en grognant, selon l'agence de presse Reuters.

"L'accusé Omar el-Béchir a été (...) informé des accusations qui pèsent contre lui, pour la possession de devises étrangères, corruption et réception de cadeaux de manière illégale", a déclaré aux journalistes un responsable du parquet, Aladdin.



Selon ce magistrat, les chefs d'accusation ont été lus à M. Béchir en présence de son avocat.

M. Béchir est reparti au bout de quelques minutes. Selon l'agence de presse officielle soudanaise Suna, il est accusé "de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence".



Bbc